Palermo: ucciso Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato

Palermo, 25 maggio 2024 – Giallo a Palermo per l’omicidio di Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato.

Una fascetta al collo

Architetto e titolare di un negozio di arredamenti è stato trovato con una fascetta di plastica stretta al collo, probabilmente è stato strangolato. La vittima ha una chiazza di sangue all'altezza del petto sul lato destro del torace che ha indotto i primi soccorritori a pensare a un colpo di arma da fuoco, dicono gli investigatori, sottolineando che invece potrebbe essere colato dalla bocca. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile, avvisata dai passanti che hanno visto l'uomo in auto seduto nel lato guida esanime. Vengono prese in esame tutte le ipotesi.

Ucciso dove aveva un appuntamento

Il suo corpo senza vita è stato trovato nella propria auto, un Range nero, verso le 14.30 nei pressi di viale Regione Siciliana, nella zona di via Ugo La Malfa. Secondo alcune indiscrezioni l'imprenditore avrebbe avuto un appuntamento con qualcuno proprio nella via dove è stato trovato senza vita.

Il testimone: "Due donne urlavano davanti al suo cadavere"

"Erano le 15.15, c'erano due donne che urlavano accanto allo sportello aperto dell'auto e mi sono avvicinato: sul petto aveva del sangue e una fascetta sul collo", è il racconto dell'uomo che ha trovato in una Land Rover il corpo senza vita di Angelo Onorato. "Era una bravissima persona, molto dolce, ho lavorato qualche volta con lui", ha aggiunto l'uomo.

Francesca Donato: “Hanno ucciso mio marito”

E’ stata la stessa eurodeputata a lanciare l’allarme visto che dalle 11 del mattino aveva più volte tentato di raggiungerlo telefonicamente. "Hanno ucciso mio marito Angelo", ha detto la Donato parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito. Sempre lei lo avrebbe rintracciato grazie al Gps.

Tentò anche lui la strada della politica alle regionali

Onorato 5 anni fa aiutò la moglie nella campagna elettorale, quando fu eletta a Bruxelles come indipendente nella Lega. Poi due anni fa lui stesso tentò l'avventura politica candidandosi alle regionali in Sicilia con la Dc di Totò Cuffaro, ottenendo 846 voti e risultando undicesimo tra i sedici in lista. Dopo la mancata nomina all'Assemblea siciliana, Onorato era tornato alle sue attività di imprenditore. Di recente aveva rinnovato il suo negozio 'Casa' in viale Strasburgo. Lascia moglie e due figli, Salvatore di 25 anni e Carolina, 21 anni.