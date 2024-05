Angelo Onorato, autopsia tra oggi e domani. Francesca Donato: “Basta speculazioni”

Palermo, 27 maggio 2024 – Si svolgerà tra oggi e domani l’autopsia sul corpo di Angelo Onorato, imprenditore palermitano di 55 anni, marito dell’europarlamentare Francesca Donato, trovato morto nella sua auto sabato pomeriggio, sulla Circonvallazione di Palermo, vicino l’autostrada. Il cadavere è stato scoperto da moglie e figlia, con una fascetta di plastica attorno al collo e una macchia di sangue sulla camicia. L’esame autoptico servirà a chiarire i contorni di una vicenda ancora da chiarire.

L'imprenditore palermitano Angelo Onorato

Francesca Donato: “Stop alle speculazioni”

Intanto su X, Francesca Donato chiede di fermare ogni tipo di speculazione sul caso. "Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito – ha affermato l’eurodeputata – Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia. Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me".

Il post dell'eurodeputata su X

Le dichiarazioni del legale della famiglia

Al momento tutte le piste investigative restano aperte. Le forze dell’ordine non escludono sia l’ipotesi del suicidio, sia la pista dell’omicidio, nonostante le dichiarazioni del legale della famiglia, Vincenzo Lo Re, incaricato dall’eurodeputata di seguire le indagini. "Esistono una serie di considerazioni oggettive e soggettive che inducono i familiari ad escludere che si sia trattato di un suicidio – ha affermato ieri il legale -. Siamo convinti che la Procura di Palermo arriverà alle stesse conclusioni". Anche la figlia Carolina crede che il padre sia stato ucciso: “Che nessuno osi dire o anche solo pensare che mio padre si sia suicidato - prosegue la ragazza - Ringrazio davvero tutti per i messaggi di conforto perdonatemi se non rispondo".

Il caso

Una lettera consegnata a un amico stretto, avvocato tributarista, con scritto: “Se succede qualcosa, fai avere questa lettera a mia moglie”. Una situazione economica complicata con diversi crediti da esigere e immagini poco chiare della scena del delitto. Sono questi gli elementi su cui stanno lavorando gli inquirenti.

Tutto ruota attorno alle riprese delle telecamere di sicurezza vicine al luogo dove è stato ritrovato senza vita Onorato. La macchina dell’imprenditore, una Range Rover, era parcheggiata in un punto ‘cieco’, non ripreso dalle videocamere, presenti a un centinaio di metri di distanza dalla scena del delitto. Dalle registrazioni si evince che nessun veicolo avrebbe avuto il tempo di fermarsi accanto alla macchina di Onorato. Anche perché, calcolando il tempo necessario per fare quei cento metri, sarebbe stato impossibile che una macchina si fermasse e poi proseguisse. Le tempistiche sono incompatibili. Ma non è escluso che un eventuale killer possa essere scappato anche da una viuzza laterale, a piedi.

La lettera

Elemento fondamentale per le indagini è la lettera data all’avvocato tributarista e poi consegnata alle autorità dalla moglie. Secondo quanto scritto da Onorato, la famiglia stava vivendo un momento difficile a livello economico. Sarebbero presenti anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiare l'imprenditore e architetto, molto attivo da tempo pure nel settore edilizio, e in particolare sulle ristrutturazione con il superbonus del 110 per cento.

Nei giorni scorsi sono filtrate anche le parole che Onorato avrebbe detto a un parente che era passato a prendere in aeroporto e e accompagnato a un battesimo nella mattinata del 25 maggio: "Vado a risolvere una questione con una persona di Capaci, spero in maniera bonaria". Che cosa doveva risolvere Onorato? E con chi? E' quanto stanno cercando di capire gli investigatori coordinati dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni.