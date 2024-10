Aggressioni ai medici, oggi il decreto in Gazzetta. FnomCeo: “Ora le telecamere e 10 miliardi di investimenti”

Roma, 2 ottobre 2024 – Dieci miliardi per la sicurezza dei medici (e dei pazienti). Mentre oggi il decreto sulle aggressioni ai sanitari è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il presidente Fnomceo Filippo Anelli insiste: “Servono 10 miliardi da investire sul personale medico se vogliamo davvero invertire la rotta”.

Pubblicato oggi 2 ottobre il decreto legge contro le aggressioni al personale sanitario e i danneggiamenti negli ospedali

Tre sono i punti chiave del decreto:

possibilità di arresto differito

pene fino a 5 anni di reclusione

multe.

"Apprezziamo l’urgenza con cui il governo è intervenuto contro le aggressioni – osserva Anelli -. Ma questa è soltanto la parte repressiva, non ci risolve tutti guai, magari fosse così. Ci dà una risposta nell’immediato”.

Anelli richiama anche un impegno che per ora non ha trovato risposta. “Manca tutta la parte relativa alla videosorveglianza – mette in evidenza -. Il sottosegretario Mantovano si era impegnato a risolvere la carenza di videocamere con la Finanziaria. Ci aspettiamo quindi un secondo intervento per rendere efficace il decreto introdotta oggi. Credo che questa misura dovrebbe essere attuata il prima possibile”.

Ma con tutto questo resta un problema di fondo, “la mancata attrattività del sistema sanitario, è in corso una grande fuga. Per questo occorrono investimenti di peso”. Anelli scandisce l’aggettivo: “In-di-spen-sa-bi-le intervenire sui professionisti perché la violenza è l’epifenomeno di un sistema entrato in profonda crisi. I medici non sono messi nelle condizioni di svolgere il loro lavoro, questo produce reazioni negli assistiti e abbandono della professione pubblica”.

Il problema visto dalla Puglia, nelle parole di Donato De Giorgi, presidente Fnomceo Lecce, approda alla stessa analisi. “Sicuramente l'aumento delle pene contro la violenza serve. Certamente il decreto è un segnale positivo di attenzione. Ma altrettanto certamente non dà nessuna importanza alle cause profonde che stanno alla base della violenza, e che riguardano l'organizzazione della struttura e il numero di sanitari”.

Premette il presidente De Giorgi: “Naturalmente la violenza non può mai essere giustificata. Ma certamente può avere delle motivazioni. Occorre gestire meglio l'organizzazione, abbattere le liste d'attesa, avere sedi più adeguate e sicure. Queste sono le basi”.

Prende l'esempio della guardia medica. “Oggi ci troviamo magari senza il tasto rosso per la chiamata d'emergenza, la videosorveglianza è carente come il personale, che è stato promesso ma non è mai arrivato. Invece è indispensabile che ad esempio nelle visite a domicilio i colleghi siano almeno in due”.

Riflette il presidente Fnomceo Lecce: “In Puglia abbiamo avuto tanti casi di aggressioni. Ma uno in particolare ha cambiato per sempre il rapporto tra cittadino e Stato, quello che è accaduto a Foggia a settembre. Decine di persone sono partite da un paese per fare a loro dire giustizia dopo la morte di una ragazza. Ma in corsia l’esercito non ha senso. Piuttosto, va rivisto il funzionamento della guardia medica. Dopo le 24:00 bisogna concentrare le presenze in alcuni spazi, non avere quindi professionisti isolati”.