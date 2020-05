Roma, 25 maggio 2020 - Un aereo biposto è precipitato nel Tevere appena dopo il decollo. Il pilota avrebbe tentato un atterraggio di fortuna ma il velivolo si è inabissato intorno alle 15,30 di oggi. Solo una delle due persone a bordo - l'istruttore - è stata tratta in salvo prima che l'apparecchio affondasse, mentre sono tuttora in corso le ricerche della seconda persona a bordo, verosimilmente l'allievo.

All'operazione di ricerca sul fiume di Roma prendono parte la polizia fluviale, due squadre dei vigili del fuoco, il nucleo Sommozzatori e un elicottero: si cerca senza sosta di recuperare l'altro passeggero, al momento disperso.

🔴 #Roma #25maggio, aereo biposto precipitato nel #Tevere, tra via Vitorchiano e l'aeroporto dell'Urbe: salvo uno degli occupanti, in corso le ricerche di un possibile disperso con #sommozzatori ed elicottero dei #vigilidelfuoco. Aggiornamento ore 17:00 pic.twitter.com/qoN6cGwPcR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 25, 2020

Secondo una prima ipotesi, il pilota avrebbe tentato un atterraggio di fortuna in acqua, a causa di un problema in volo, non riuscendo però nell'intento.

L'istruttore è riuscito a uscire dal velivolo e, recuperato, è stato condotto in ospedale, in codice rosso ma non in pericolo di vita

Il piccolo aereo biposto era decollato nel pomeriggio dall'aeroporto di Roma Urbe. Si tratta di un aeromobile DA20 marche di identificazione I-DADL. A bordo c'erano due persone, l'istruttore di volo, tratto in salvo, e l'allievo, al momento disperso

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto l'inchiesta di sicurezza di competenza sull'incidente e ha inviato un proprio investigatore sul posto. Pare che il piccolo velivolo fosse appena decollato dall'aeroporto dell'Urbe.