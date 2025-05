Acireale, tenta la truffa a un’anziana, ma lei non gli crede e lo fa cadere in trappola

Roma, 2 maggio 2025 - Da manuale l'anziana di Acireale, nel Catanese, che da vittima di una truffa si è smarcata preparando a sua volta una trappola per il malintenzionato. La donna era stata contattata al telefono fisso da uno sconosciuto che affermava appartenere alle forze dell'ordine, ma in realtà tentava un raggiro.

L'anziana però non si era fatta sorprendere dalle emozioni, e aveva valutato per fantasiosa storia che il truffatore le aveva raccontato ed aveva subito segnalato il tentativo di truffa alla polizia, tramite il figlio presente in casa in quel momento.

Il truffatore, come altri, puntava far leva sui sentimenti dell'anziana raccontandogli che la figlia aveva provocato un grave incidente stradale e sarebbe stata trasferita in carcere, visto che nello scontro una persone era rimasta ferita gravemente.

Ma donna non ci ha creduto. E ha organizzato assieme agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, contattati dal figlio, una contromossa per incastrare il truffatore. Il figlio si è sostituito a lei al telefono, camuffando la voce e assecondando le richieste del finto maresciallo, accettando così di pagare 16.800 euro per non far andare in prigione la figlia. Il pagamento sarebbe stato effettuato in due modalità, una parte in oro e preziosi e 3 mila euro in contanti subito.

Così il truffatore ha inviato all'abitazione della vittima un suo delegato per riscuotere la somma di denaro. A quel punto l'esattore, un pregiudicato catanese di 46 anni, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Acireale. In commissariato è stato poi accertato che il 46enne era gravato da numerosi precedenti specifici, e di recente era stato denunciato per un'analoga truffa commessa a Troina. L'esattore uomo è stato deferito per tentata truffa aggravata in concorso con un altro soggetto al momento rimasto ignoto.