Milano, 18 ottobre 2021 - Sono più di 1.800 le persone denunciate per ricettazione, e che dovrannno anche pagare multe salate, per essersi procurati abbonamenti pirata volti a violare i diritti delle piattaforme televisive 'Mediaset Premium', 'Sky', 'Dazn' e 'Disney Channel'.

Gli abbonamenti illegali sono stati venduti su internet, in molte regioni italiane, da un uomo residente in provincia di Varese, scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza per "contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica".

Gli investigatori delle fiamme gialle hanno eseguito accertamenti bancari per provare l'illecito comportamento, identificando così oltre 1.800 clienti. Infatti risultano i pagamenti mediante bonifici bancari o ricariche con carte prepagate a favore dell'uomo che rivendeva gli abbonamenti IPTV pirata, e che era riuscito ad ottenere proventi illeciti quantificati in circa 500 mila euro.