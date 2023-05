Abbattere i costi aumentando gli aiuti pubblici

Andrea

Segrè*

I prezzi degli alimenti aumentano sempre di più. Questa, pardossalmente, potrebbe essere una buona notizia. Perché significherebbe che aumenta il valore del cibo e che, magari, chi lo produce - gli agricoltori - guadagna qualcosa in più. Invece non è così. Il mondo agricolo è in ginocchio: gelate, inondazioni, siccità, malattie rosicano i già ridotti margini. Mentre chi consuma, l’anello finale della filiera alimentare, è stremato da un’inflazione che colpisce oltre agli alimenti tutti i beni essenziali. Come è possibile, si chiedono tutti, che il prezzo della pasta aumenti di fronte a un calo del prezzo del grano e dell’energia? Le ragioni sono diverse, ma non sempre sono giustificate. Intanto, ma è ovvio, la pasta che troviamo oggi sugli scaffali del supermercato è stata prodotta con il grano acquistato a un prezzo diverso rispetto a quello attuale e pagando una bolletta energetica ben più salata. Allora dovremmo aspettarci che fra qualche mese il prezzo dovrebbe calare. Come sappiamo bene, questo vale anche per altri beni come i carburanti, ciò avviene molto raramente. Del resto le filiere alimentari sono molto lunghe, complesse e spesso globali: “È il mercato, bellezza!” si dice parafrasando la famosa frase di Humphrey Bogart sulla stampa. Ad esempio il grano duro per fare la pasta italiana per una buona parte viene dall’estero. Sorge il sospetto che qualcuno, qualche attore nei tanti passaggi che portano i prodotti agricoli dal campo alla tavola, sia poco o affatto responsabile. Controlli sulla qualità e sulla trasparenza dei prezzi sono le parole anzi le azioni chiave per evitare speculazioni, ma servono anche sostegni alle produzioni quando non sono più redditizie. Come è appunto per il grano.

Attenzione dunque. Perché a furia di tirarlo lo spaghetto, alla fine potrebbe rompersi. E sarebbe la fine della sovranità alimentare.

* Agroeconomista