Viaggiare e divertirsi. Grinta BMW 1300 RT. La potenza nel cuore

La nuova BMW R 1300 RT segue le orme del modello precedente di grande successo, confermando le qualità comprovate della gamma RT, come la capacità di affrontare lunghi viaggi e il comfort di guida da soli, in coppia o con un ampio carico di bagagli. Dotazioni opzionali come il freno sportivo, il rinnovato Shift Assistant Pro e il nuovo sistema elettronico di sospensioni DSA, consentono uno stile di guida ancora più attivo e dinamico.

Tutto questo, abbinato a un design più dinamico e visivamente alleggerito, promette di proseguire la storia di successo della BMW RT. Il concept di protezione contro vento e intemperie della nuova R 1300 RT prevede carenature laterali regolabili, perfettamente integrate nel design complessivo. Questa soluzione consente di garantire al pilota un adeguato apporto di aria fresca in qualsiasi condizione, anche in situazioni impegnative come il traffico cittadino o le alte temperature sulle strade extraurbane, offrendo al contempo una protezione efficace contro vento e agenti atmosferici alle basse temperature, durante la guida su autostrade o superstrade.

Il motore boxer della nuova BMW R 1300 RT ha una cilindrata esatta di 1.300 cc, con un rapporto tra alesaggio e corsa di 106,5 a 73 mm (modello precedente: 102,5 a 76 mm). Questo aumento di cilindrata deriva da un alesaggio maggiorato e da un nuovo albero motore con corsa ridotta. Eroga una potenza di 107 kW (145 CV) contro i 100 kW (136 CV) del predecessore, sempre a 7.750 giri/min, e sviluppa una coppia di 149 Nm a 6.500 giri/min (rispetto ai 143 Nm a 6.250 giri/min del modello precedente), il che lo rende di gran lunga il più potente motore boxer BMW di serie mai prodotto. Il suo regime massimo è di 9.000 giri/min.

Ri.Ga.