L’ala mobile posteriore è a scomparsa. Può assumere tre diverse posizioni durante la guida

Lo sviluppo aerodinamico della Ferrari Amalfi è il risultato di un progetto articolato e meticoloso, nato dalla stretta collaborazione

tra il reparto di termofluidodinamica e il Centro Stile Ferrari. Il risultato è una carrozzeria scolpita nei dettagli, dove ogni elemento ha una funzione precisa. Tra questi, le scarpette aerodinamiche posizionate sul fondo davanti alle ruote anteriori e posteriori riducono la resistenza e migliorano l’efficienza, mentre un bypass — un condotto che collega il frontale al vano motore — sopra i proiettori anteriori contribuisce a ridurre le sovrappressioni e a ottimizzare il raffreddamento.

La generazione di carico verticale all’anteriore è affidata a una coppia di generatori di vortici, ottimizzati in galleria del vento, e a due diffusori integrati nello splitter, che migliorano anche la ventilazione dei freni anteriori. Al posteriore, il diffusore è stato completamente rivisto per trovare il miglior compromesso tra carico e resistenza, con un’espansione controllata del flusso nel canale centrale che energizza la scia e migliora la stabilità. Elemento distintivo del retrotreno è l’ala mobile attiva, integrata armoniosamente nella coda della vettura. E’ in grado di assumere tre configurazioni — Low Drag (LD), Medium Downforce (MD) e High Downforce (HD) — in base a velocità, accelerazioni longitudinali e trasversali. In rettilineo, l’ala resta in posizione LD o MD per minimizzare la resistenza, mentre nelle fasi di guida più dinamiche, come curve ad alta velocità o frenate intense, si attiva la configurazione HD, generando un aumento di carico verticale a 250 km/h pari a 110 kg a fronte di un incremento di resistenza inferiore al 4%.