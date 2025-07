Lancia Ypsilon HF. L’emozione alla spina approda in pista

Due lettere e un simbolo. Basta questo ad alimentare un mito. Se si tratta di HF e di un elefantino poi, è facile subito associare questo logo così iconico ai successi di Lancia nel mondo dei rally. Una leggenda a cui la casa automobilistica vuole attingere per costruire il suo presente e il suo futuro riportando su strada questo badge prima per la Ypsilon più potente di sempre e in futuro anche per gli altri nuovi modelli che amplieranno la gamma. È nata infatti la nuova Lancia Ypsilon HF, versione elettrica ad alte prestazioni della nuova compatta torinese che al Proving Ground di Balocco ha avuto il suo battesimo del fuoco.

Oltre all’estetica più aggressiva c’è un impianto frenante ad hoc, più potente e prestazionale, realizzato da Alcon con una pinza monoblocco a quattro pistoncini e dischi maggiorati da 355 mm. In coda poi fa capolino un diffusore più sporgente. Pronti via e ben coccolati dalle sedute sportive, non appena si preme sul pedale dell’acceleratore si comprende che questa Ypsilon non è la docile creatura da città a cui siamo abituati: 280 CV e 345 Nm di coppia sono un manifesto di velocità e performance: scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e una velocità massima di 180 km/h.

Grazie al differenziale Torsen e ad un set up sospensivo decisamente più rigido, rollio e beccheggio sono stati quasi azzerati, con la vettura che sul Misto Langhe scivola bene nelle curve, accompagnando anche le traiettorie più spinte. Buona anche la tenuta sui cordoli durante il test nel mini circuito allestito per l’occasione. D’altronde lo sviluppo ha visto il coinvolgimento diretto di Miki Biasion e si vede ma soprattutto si sente.

La spinta c’è tutta e il sorriso sfugge facilmente curva dopo curva per un’elettrica che sa come coinvolgere, ma di contro paga dazio se guidata in maniera troppo brillante. L’autonomia comunque parla di 370 km nel ciclo WLTP, con la batteria da 54 kWh e un’architettura da 400 Volt che consente di recuperare 100 km del range in 10 minuti. Ad arricchire la gamma poi ci pensa anche la nuova Lancia Ypsilon HF Line che si affianca all’allestimento LX orientato maggiormente all’eleganza.

La base tecnica è quella della versione ibrida da 110 CV mentre a caratterizzarla sono alcuni accorgimenti stilistici che ne evidenziano l’animo più dinamico. Come ad esempio i dettagli in nero per la carrozzeria, il badge specifico e i nuovi paraurti oltre che i cerchi in lega da 17’’ bruniti. Gli ordini sono aperti per entrambe le versioni, con le consegne della HF che inizieranno dopo l’estate. Il prezzo invece è di 22.450 per la HF Line e 39.200 euro per l’elettrica da 280 CV.