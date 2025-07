Smart Air e AGV K7. Dainese ti protegge

Missione sicurezza. Ok, anche il comfort e il look fanno e faranno sempre la loro parte, ma l’operazione sicurezza è, per Dainese l’obiettivo da sempre nel mirino. Così ecco accendersi i riflettori sugli accessori 2025 per chi vuole vivere la passione della moto e della velocità e mettere al centro la tranquillità di un viaggio sicuro. Dal giubbotto airbag al casco, il viaggio nel mondo Dainese racconta bene due storie-situazioni essenziali per chi ama le due ruote.

Dainese Smart Air, ultima evoluzione della protezione per il motociclista su strada, è l’innovativo sistema airbag facilmente indossabile sia sopra sia sotto ogni outfit, incredibilmente leggero, estremamente protettivo ed ergonomico. Grazie al nuovo concept minimal che lo rende ergonomico, ed estremamente protettivo grazie alla presenza del rivoluzionario sistema D-airRoad su petto e schiena, Smart Air offre massimi livelli di comfort. Dotato del rivoluzionario airbag D-airRoad a tripla attivazione del sacco e di generatore di gas integrato che può essere facilmente sostituito in tutta autonomia, è un airbag certificato di Liv.2 su petto e schiena con una batteria ricaricabile che raggiunge la durata di 12 ore. Il massimo del comfort e della sicurezza. Facile da indossare, decisivo nel proteggere, Smart Air è per tutti. Per chi vive la moto come un viaggio tranquillo e chi vuole godersi tutti i cavalli piazzati sotto la sella.

La storia dell’airbag da moto comincia più lontano di quanto si potrebbe pensare: è il 1994 quando si accende l’idea del suo inventore, Lino Dainese. Durante un’immersione, nel pieno di una vacanza al mare, Lino indossa il cosiddetto GAV, il giubbotto ad assetto variabile. Si tratta di un giubbino collegato a una bombola d’aria capace di gonfiarsi e sgonfiarsi, utile agestire la profondità dell’immersione stessa e, agendo sul gonfiaggio o sullo sgonfiaggio della camera d’aria, aiuta a risalire o scendere con più facilità. La sensazione di avvolgimento del corpo e di sicurezza data dal giubbino gonfio è per Lino la scintilla: perché non proteggere così anche i motociclisti.

Ed eccoci al casco. AGV K7, il casco sport touring integrale che ridefinisce l’equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort, sicurezza e versatilità. Infatti K7 è il perfetto mix tra sportività e turismo, portato al massimo dell’evoluzione. Studiato per adattarsi a ogni stile di guida, da quella comoda sport tourer, a quella impegnata fra le trafficate strade cittadine fino alla posizione sportiva, in carena. Il nuovo casco della gamma AGV è stato disegnato per soddisfare le esigenze dei motociclisti sportivi in cerca di massime prestazioni: progettato in galleria del vento, il design di K7 offre massima stabilità ad alta velocità, ideale sia per la guida sportiva che per quella turistica. Il comfort è senza pari grazie agli interni premium e guanciali intercambiabili, ma anche ad un innovativo sistema di ventilazione brevettato e all’ampio campo visivo. Il visierino parasole aggiunge un ulteriore livello di praticità, rendendo K7 il casco perfetto per i motociclisti tourer che cercano versatilità e comodità alla guida.