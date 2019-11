Roma, 25 novembre 2019 - Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell'autostrada A26 compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone a partire dalle ore 21.30 di oggi, lunedì 25 novembre. "Tale misura viene assunta per consentire l'esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta". La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti.

La decisione di Autostrade arriva dopo che la procura di Genova ha notificato alla società il "bisogno di una revisione strutturale sui viadotti". "Non entro nell'indagine dei colleghi - ha dichiarato il procuratore capo Francesco Cozzi in merito al fascicolo aperto dalla procura di Savona sul crollo del viadotto sull'A6 -. Ma per quel che è di nostra competenza, stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso e dove dovessero emergere criticità interverremo". "In tutti questi mesi - ha spiegato il capo dei pm genovesi - abbiamo mandato al ministero delle Infrastrutture tre o quattro informative. L'ultima riguarda il Coppetta e il Busalla, che dall'ultimo report di Aspi hanno un punteggio 70. La società ha adottato le sue misure, il Mit dovrà stabilire se sono sufficienti. Nel caso in cui non dovessero essere tali, allora interverremo". "Noi agiamo quando c'è prova di pericolo concreto, non quando c'è un indice di degrado tot che non significa necessariamente pericolo crollo", ha detto ancora Cozzi sottolineando che ci sono accertamenti in corso. Tra i 'viadotti ammalorati' del dossier aperto in procura c'è anche il Pecetti Sud.

Intanto la ministra di Trasporti e Infrastrutture, Paola De Micheli, ha convocato per domani mattina "il concessionario Aspi al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità".

Gli itinerari alternativi

In conseguenza della chiusura Autostrade consiglia i seguenti itinerari alternativi:

- Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 ton (esclusi autobus)

Per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino.

Per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso.

- Veicoli pesanti superiori a 7,5 ton e autobus

Per la A26 dalla A10 utilizzare la A7.

Per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo.

- Itinerari di lunga percorrenza

Per i collegamenti tra la A4, A26 e A21 verso la Toscana, utilizzare la A21 fino all'allacciamento con la A1 e da questa raggiungere Firenze o riprendere l'autostrada tirrenica tramite la A15.