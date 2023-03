A scuola si celebra il Ramadan Il preside: due aule per pregare Sui social scoppia la polemica

di Jacopo Nathan e Francesco Marinari "Sono convito che la scuola debba essere laica, ma se c’è la possibilità di ascoltare una richiesta precisa, che arriva dagli studenti, non vedo perché dire di no". All’Istituto tecnico turistico Marco Polo di Firenze ci sarà un’aula dove gli studenti di fede musulmana potranno pregare durante il mese di Ramadan. È stato deciso dal dirigente scolastico, Ludovico Arte, dopo una richiesta che è arrivata direttamente da un gruppo di ragazze. Le aule saranno due, nelle rispettive sedi dell’istituto, in via San Bartolo a Cintoia e in via De Nicola. La decisione è stata ufficializzata da una comunicazione apparsa sul sito della scuola. Ed è stata poi rilanciata da un post su Facebook dello stesso dirigente. "Partiamo dal presupposto che il mio istituto ha 1.500 studenti – spiega Arte, noto per le sue innovazioni da dirigente scolastico –, di cui almeno il 20% stranieri. I ragazzi di religione musulmana saranno almeno una cinquantina, approssimativamente. La decisione che è abbiamo preso è nata in maniera molto semplice e spontanea. Due ragazze sono venute in presidenza, spiegandomi come durante il Ramadan dovessero fare cinque preghiere nel corso della giornata, di cui almeno una la mattina. Mi hanno chiesto se...