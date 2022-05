A rischio 91mila statali I maxi tagli di Johnson

Boris Johnson si prepara a far calare la scure sul pubblico impiego britannico, annunciando un piano che mira a riportare ai livelli del 2016 gli organici del Civil Service: con un esubero previsto di 91.000 fra impiegati e funzionari governativi, pari al 20%. Al Daily Mail ha indicato un risparmio da 3,5 miliardi di sterline all’anno da utilizzare contro il carovita. Critici opposizione e sindacati: "Decisione improvvida sia per le conseguenze sociali sugli esodati, sia per l’efficienza del Civil Service".