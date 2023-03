Rimini capitale del dolce Parola ai creativi del mondo

CI SIAMO. Dal 21 al 25 gennaio Rimini torna a essere la capitale mondiale del dolce: sì, perché Sigep-The dolce world expo, il salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, organizzato da Italian Exhibition Group e giunto alla 44esima edizione, si configura da tempo come l’evento leader in Europa per il settore del foodservice dolce. Più di 1.000 brand espositori, provenienti da 34 Paesi – i più rappresentati: Spagna, Turchia, Germania, Belgio e Francia - hanno già confermato la propria partecipazione. E, grazie alla collaborazione con Ice (Agenzia governativa per la promozione all’estero delle imprese italiane) e il Ministero degli affari esteri, la kermesse richiamerà a Rimini 450 top buyers, provenienti da 78 Paesi del mondo, tra i quali India, Usa, Canada, area del Golfo, Egitto e Israele. Al centro del quartiere fieristico riminese, sul palco della Vision Plaza - luogo per eccellenza di formazione per la filiera - si alterneranno esperti, analisti e addetti ai lavori, per discutere di macro-tendenze e scenari futuri e tracciare i driver di sviluppo del settore nel panorama globale. L’Italia è al primo posto in Europa per la ristorazione di qualità (sesta nel ranking mondiale), con un giro d’affari di 31 miliardi di...