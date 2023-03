"Ogni minuto mille prodotti venduti: giusto anche restituire"

DA QUASI SETTANT’ANNI i suoi prodotti entrano nelle case degli italiani. Da quando, era il 1956, il gigante dei beni di largo consumo, la Procter & Gamble (P&G), fondata nel 1837 a Cincinnati, arrivò anche in Italia mettendo sugli scaffali dei negozi e dei primi supermercati le saponette Camay e il mitico detersivo per pavimenti Spic e Span inventato, durante la Grande depressione americana, da Elizabeth MacDonald con la ricetta della zia farmacista. "Da allora – spiega Paolo Grue, presidente e ad di Procter and Gamble in Italia – il nostro Paese è entrato a far parte dei dieci mercati focus di P&G, presente in ben 150 Paesi del mondo. Del resto in Italia ogni minuto vengono venduti oltre 1.000 prodotti P&G: una presenza trasversale nella quotidianità della vita di un terzo delle famiglie attraverso oltre 20 marchi". Marchi che, dalla pulizia della casa all’igiene personale, dai pannolini ai detersivi fino alla salute, fanno ormai parte dell’universo collettivo degli acquisti degli italiani e della risposta ai loro bisogni. E, da Dash a Gillette, da Viakal a Mastro Lindo, da Lenor a Fairy, da Pantene a Braun senza dimenticare prodotti innovativi come Swiffer o gli spazzolini elettrici Oral-B e marchi sanitari...