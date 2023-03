L’era del private banking Altri due anni di crescita

POCO MENO di 950 miliardi oggi, quasi 1.050 miliardi alla fine del prossimo anno. Ecco i numeri che segneranno la crescita del private banking italiano, cioè quell’insieme di attività e di servizi che le banche e le reti dei consulenti finanziari forniscono ai clienti di fascia alta, con un patrimonio superiore ai 500mila euro a testa. Per l’industria italiana del risparmio, il private banking rappresenta indubbiamente un asse portante che negli ultimi 15 anni ha registrato una crescita pressoché ininterrotta. Basti pensare che nel 2007, poco prima della grande crisi finanziaria provocata dal crack della banca d’affari Lehman Brothers, il patrimonio complessivo dei clienti del private banking italiano valeva non più di 390 miliardi di euro, saliti a oltre 500 miliardi nel 2014 per poi raddoppiare nei 7 anni successivi e sfiorare i mille miliardi ai giorni nostri. I numeri sono riportati nelle analisi periodiche della sigla di categoria Aipb (Associazione italiana private banking) che ha calcolato una crescita annua aggregata per questo settore del 6,6%, ben superiore a quella della ricchezza complessiva delle famiglie italiane (1,4% all’anno) e soprattutto a quella del pil (che invece, nello stesso periodo, non è aumentato ma è diminuito dello 0,3% medio annuo). Anche in...