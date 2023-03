Il non profit continua a crescere In Italia vale 84 miliardi

OLTRE 400mila enti, quasi 1,6 milioni di addetti, 6 milioni di volontari, valore della produzione che ha raggiunto nel 2022 gli 84 miliardi di euro e impatto reale che sfiora i 100 miliardi. Bastano i numeri a spiegare il contributo decisivo del non profit alla crescita dell’Italia, che si conferma un paese a forte vocazione solidale. La penisola, infatti, è sul podio nella classifica europea del volontariato, che coinvolge il 26% degli adulti. Meglio di noi solo la Germania (34%). Seguono Francia (24%), Gran Bretagna (23%) e Spagna (15%). Numeri contenuti nel rapporto ‘Sussidiarietà e… sviluppo sociale’, realizzato dalla Fondazione per la sussidiarietà in collaborazione con l‘Istat, secondo cui la partecipazione ad attività collettive, sociali e politiche contribuisce a migliorare la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà. Lo studio mostra una forte correlazione positiva fra impegno sussidiario e occupazione. In particolare, la partecipazione a programmi di formazione continua favorisce l‘inserimento nel mondo del lavoro, a tutte le età (0,7 su una scala da 0 a 1). Un impatto positivo nella capacità di trovare lavoro deriva dalla partecipazione ad attività culturali fuori casa (0,89), dalla partecipazione sociale (0,88) e a organizzazioni non...