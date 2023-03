Donne, sviluppo equo e parità di genere Un impegno a 360° per la finanza sostenibile

IL DIVARIO DI GENERE passa anche dalle decisioni finanziarie. Sono diversi i fattori che penalizzano le donne in questo ambito: le disparità retributive, le interruzioni di carriera, la tolleranza al rischio, il Covid-19 che ha complicato la situazione alla luce del più alto tasso di disoccupazione femminile registrato in pandemia. Una tendenza dimostrata da un recente report di Ubs Gwm, l’Investor Pulse, secondo cui il 68% delle donne intervistate ha iniziato a parlare di più di questioni finanziarie con la propria famiglia, ma poche di loro hanno poi messo in pratica le loro intenzioni. Tendenza confermata anche dal rapporto Ubs Own Your Worth, che ha mostrato che la maggior parte delle donne sposate in tutto il mondo lascia che sia il marito a prendere le decisioni finanziarie.

In che modo, allora, l’industria del wealth management può supportare le donne a gestire il proprio patrimonio in maniera efficace e consapevole? Per rispondere alle specifiche esigenze delle donne, negli ultimi due anni Ubs Gwm ha intensificato globalmente la sua attenzione al segmento femminile, impegnandosi per migliorare il livello di fiducia nel prendere decisioni finanziarie sul proprio patrimonio, offrendo una consulenza su misura – come è tipico della filosofia della banca – e migliorando il proprio servizio nei loro confronti. Risponde a questi obiettivi la decisione di Ubs Gwm di affiancare in modo sempre più attento le proprie clienti e di lanciare un articolato programma di ascolto e ricerche per capire come il wealth management debba evolvere per soddisfare al meglio le loro necessità.

Lo conferma, in Italia, l’inserimento all’interno dell’impact investing del primo Etf Gender Equality, in risposta a un interesse sempre crescente delle donne ad investire per uno sviluppo più equo e per la parità di genere. Frutto della collaborazione congiunta tra Ubs Asset Management e Ubs Wealth Management e quotato su Borsa Italiana, Etf gender Equality consente di investire su 100 società leader a livello mondiale con un forte track record nella diversità e sostenibilità di genere, selezionate in base ai criteri promossi dalle Nazioni Unite su questo tema. Ubs Gwm, in aggiunta, si è impegnata a destinare il 5% delle commissioni di gestione percepite dallo strumento a progetti filantropici che, attraverso la UBS Optimus Foundation, sostengono il quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne.

Attenzione che si rivolge anche a start-up e imprenditoria al femminile: nel novembre 2021, Ubs Gwm ha celebrato la prima vincitrice del Female Founder Award di Ubs, annunciando quattro vincitori nel concorso per start-up fintech e imprenditori tecnologici, oltre al vincitore del premio per le fondatrici. In aggiunta, il gruppo ha lanciato il Project Female Founder, con l’obiettivo di supportare le fondatrici accelerando il loro successo attraverso un programma di formazione e sostegno grazie ai Client Advisor, che le possa preparare al mondo degli investimenti per costruire relazioni e network.

Achille Perego