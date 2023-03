La rivincita dei centri commerciali, il 2022 è stato l'anno della rinascita

I centri commerciali italiani archiviano un 2022 positivo che, alla voce fatturato, segna un sostanziale ritorno ai livelli pre-Covid e una forte crescita rispetto al 2021. Un centro commeciale È questa la sintesi più rilevante che emerge dal monitoraggio dell’Osservatorio del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali – CNCC, che analizza il panel più rappresentativo dell’Industria dei centri commerciali in Italia, a cui partecipa il 100% in omogeneo dei negozi di 300 strutture, pari a circa 10 mila attività. I dati dei centri commerciali italiani Infatti, dai dati emerge chiaramente che il trend di ripresa dell’Industria dei centri commerciali, già rilevato nel 2021, si consolida ulteriormente nel 2022 in cui si registra un netto miglioramento del fatturato con una crescita del +13,7% rispetto all’anno precedente. Se per il raffronto con il 2022 si considera, invece, il 2019, anno pre-pandemia, i fatturati dei centri commerciali sono quasi in linea con un lieve calo di circa il -3%: questo risultato evidenzia una solida ripresa per tutto il comparto, alla luce del fatto che il primo trimestre del 2022 è stato ancora fortemente influenzato dall’impatto della variante Omicron. Da sottolineare, infatti, che se si considera solo il periodo da aprile a dicembre 2022 -...