Capannoni "introvabili": salgono richieste e prezzi su nuovo e strutture in buono stato

Immobili per le imprese

Milano, 26 Febbraio 2023 – L'inizio del 2023 ha segnato un rinnovato interesse da parte degli investitori immobiliari per gli immobili d'impresa. Dopo un 2022 in cui il mercato degli immobili per l’impresa ha mostrato un andamento migliore rispetto a quanto si pensasse, i dati previsionali sono oggi più difficili da stimare. Le previsioni per il 2023 Le prospettive economiche per il Paese sono di una crescita più contenuta rispetto al 2022: i rincari energetici e delle materie prime faranno ancora sentire i propri effetti nel 2023 e questo potrebbe incidere sul mercato immobiliare, a questo si aggiunge l’aumento dei tassi di interesse che condiziona su chi deve finanziare le operazioni. I capannoni sono tra i più richiesti “I capannoni sono l’asset su cui in questo momento si stanno concentrando gli interessi degli operatori del settore, – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – lo sprint della logistica e della produzione insieme alla carenza di prodotto sul mercato potrebbero creare tensione sui prezzi, soprattutto sulle tipologie in buono stato o nuovo. Si parla di un settore con un importante impatto sull’ambiente e, per questo, sarà sempre più orientato verso la sostenibilità e il recupero dell’esistente laddove non ci...