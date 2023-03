Anasf mette in vetrina la consulenza finanziaria

I GIORNI segnati sul calendario sono tre: 14-15 e 16 marzo. La location è quella di sempre, la stessa da 10 anni a questa parte: l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sarà lì che questa settimana si svolgerà l’edizione 2023 di ConsulenTia, la più importante manifestazione italiana dedicata alla consulenza finanziaria, organizzata dall’associazione di categoria Anasf (nella foto in alto, il presidente Luigi Conte), che rappresenta i professionisti del settore. Per i mercati borsistici e per gli investitori, il 2022 è stato un anno da dimenticare, con perdite a due cifre sia per le azioni che per le obbligazioni. Eppure, anche in un periodo di magra per i listini, le reti dei consulenti finanziari (financial advisor, in inglese) hanno raccolto una montagna di soldi tra i risparmiatori italiani: circa 44,9 miliardi di euro in 12 mesi, uno dei migliori risultati di sempre, realizzato rosicchiando quote di mercato alle banche tradizionali. Il mestiere del consulente finanziario, insomma, sembra avere oggi molto più appeal che in passato e l’edizione 2023 di ConsulenTia si aprirà dunque all’insegna di un certo ottimismo. Anche perché, dopo un 2022 in positivo, la raccolta delle reti sembra iniziata con il piede giusto anche quest’anno, con flussi positivi...