"Sto facendo del mio meglio per porre fine a questa guerra con dignità per l'Ucraina e per tutta l'Europa quest'anno. E so che posso contare sul vostro sostegno. Dobbiamo tutti ricordare che porre fine alla guerra è il nostro obiettivo comune: il nostro, non quello della Russia". Lo ha detto il leader ucraino Voldymyr Zelensky nel suo discorso alla riunione degli alleati del formato Ramstein.