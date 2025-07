Webuild cresce a doppia cifra oltre stime, ricavi a 6,7 miliardi

Webuild batte le stime degli analisti e chiude il primo semestre con ricavi e margini in crescita a doppia cifra, nonostante lo scenario macroeconomico incerto. I ricavi si attestano a 6,7 miliardi con un miglioramento del 22% rispetto al primo semestre 2024. L'utile netto sale a 132 milioni, in crescita del 61% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il margine operativo lordo (Ebitda) raggiunge i 564 milioni con un significativo incremento del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La marginalità è pari all'8,4%, in miglioramento di 100 punti base rispetto al primo semestre 2024. Webuild realizza 454 milioni di investimenti per alimentare la crescita e la generazione di cassa. Il gruppo conferma la guidance finanziaria per il 2025, che prevede un ulteriore rafforzamento dei risultati, con ricavi superiori a 12,5 miliardi ed Ebitda maggiore di 1,1 miliardi. Webuild continuerà a focalizzarsi sulla generazione di cassa, mantenendo una solida posizione di cassa netta, attesa superiore a 700 milioni.

Gli ordini acquisiti da Webuild da inizio anno ammontano a 6,5 miliardi, raggiungendo oltre il 50% del target per l'anno, di cui oltre il 95% è stato acquisito in geografie chiave con basso profilo di rischio. Il portafoglio ordini supera i 58 miliardi. La pipeline commerciale del gruppo ammonta a 84,7 miliardi e include gare presentate e in attesa di aggiudicazione per oltre 11,4 miliardi e gare in fase di preparazione per 26,2 miliardi.

I risultati del primo semestre hanno "superato le attese e confermano la solidità e la resilienza del nostro modello industriale e la capacità di Webuild di generare e condividere valore sostenibile in un contesto globale oltremodo complesso e in continua evoluzione", afferma l'amministratore delegato Pietro Salini.