Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Frank CaprioPippo Baudo figliUcraina RussiaVideo De MartinoSinnerAllerta Meteo
Acquista il giornale
Ultima oraMedia, 'Usa giocheranno ruolo minimo in garanzie a Kiev'
20 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Media, 'Usa giocheranno ruolo minimo in garanzie a Kiev'

Media, 'Usa giocheranno ruolo minimo in garanzie a Kiev'

Politico cita funzionario del Pentagono

Politico cita funzionario del Pentagono

Politico cita funzionario del Pentagono

Gli Stati Uniti intendono avere un ruolo minimo in qualsiasi garanzia di sicurezza per l'Ucraina. Lo ha detto il funzionario politico più alto in grado del Pentagono, Elbridge Colby, a un piccolo gruppo di alleati americani, secondo quanto riporta Politico citando alcune fonti. La precisazione del sottosegretario alla difesa per le politiche è arrivata in risposta alle domande dei vertici militari europei riuniti in un gruppo presieduto dal capo di stato maggiore aggiunto americano Dan Caine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina