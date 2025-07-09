Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaGuerra UcrainaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen, 'fermi con gli Usa, ma puntiamo all'intesa'
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Von der Leyen, 'fermi con gli Usa, ma puntiamo all'intesa'

Von der Leyen, 'fermi con gli Usa, ma puntiamo all'intesa'

'Scambio proficuo con Trump, restiamo pronti a ogni scenario'

'Scambio proficuo con Trump, restiamo pronti a ogni scenario'

'Scambio proficuo con Trump, restiamo pronti a ogni scenario'

Da febbraio, gli Stati Uniti hanno imposto dazi sul 70% del commercio totale con l'Ue. La portata è senza precedenti. La nostra linea è stata chiara: saremo fermi. Ma preferiamo una soluzione negoziata. Stiamo lavorando a stretto contatto con l'amministrazione Usa per raggiungere un accordo e ho avuto un proficuo scambio con il presidente Trump all'inizio della settimana per contribuire a far progredire le cose". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, all'Europarlamento. "Stiamo cercando un quadro chiaro, da cui continuare a costruire. Restiamo fedeli ai nostri due principi. Difendiamo i nostri interessi. Continuiamo il lavoro in buona fede. E ci prepariamo a tutti gli scenari", ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata