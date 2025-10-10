Kim, 'la Corea del Nord sarà un ricco paradiso socialista'

Kim Jong-un si è impegnato a trasformare la Corea del Nord in un "ricco paradiso socialista", intervenendo ieri allo Stadio del Primo Maggio di Pyongyang a uno degli eventi programmati per celebrare gli 80 anni della fondazione del Partito dei Lavoratori. Kim, nel resoconto dell'agenzia statale Kcna, ha ricordato la passata linea del partito, affermando che ha dovuto perseguire una politica di sviluppo economico e di potenziamento nucleare simultanei per far fronte alle crescenti minacce di guerra atomica da parte "degli imperialisti statunitensi", nel contesto dei disordini politici mondiali degli anni '90.

"Storicamente, non c'è mai stato un Paese al mondo come il nostro, che abbia dovuto svolgere così tanti compiti per la difesa e la costruzione nazionale, pur dovendo affrontare pressioni, interferenze e minacce di aggressione costanti e tenaci da parte di forze esterne - ha rincarato Kim -. Il Paese subisce la feroce pressione politica e militare degli avversari", ma il suo "prestigio internazionale" come fedele membro delle forze socialiste aumenta ulteriormente ogni anno. Se il Paese si impegnerà ancora per qualche anno con lo stesso spirito, potrà trasformare la sua vita in modo straordinario e raggiungere i suoi obiettivi.

"Trasformerò sicuramente questo Paese in una terra più ricca e bella e nel miglior paradiso socialista del mondo", ha promesso il leader, di fronte a decine di migliaia di cittadini nordcoreani e alla nutrita delegazione di ospiti stranieri.

Gli eventi di giovedì, alla vigilia dell'anniversario, hanno visto fuochi d'artificio, giochi di massa e performance artistica. Tra gli invitati illustri volati a Pyongyang figurano il premier cinese Li Qiang, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitri Medvedev e il leader del Partito Ccomunista vietnamita To Lam.

Sempre giovedì, Kim ha partecipato a un concerto di una delegazione di artisti russi, tra cui il cantautore Shaman, al Mansudae Art Theatre di Pyongyang, accompagnato dalla potente sorella Kim Yo-jong e dalla ministra degli Esteri Choe Son-hui. Il leader ha elogiato l'esibizione come un "contributo unico" al rafforzamento dell'amicizia fraterna tra Corea del Nord e Russia, ha riferito la Kcna.