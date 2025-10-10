Aeronautica Kiev, 'massiccio attacco russo sulla capitale'

"La capitale del Paese è sotto attacco missilistico balistico nemico e un massiccio attacco da parte di droni d'attacco nemici". E' quanto ha fatto sapere su Telegram l'aeronautica militare ucraina, esortando i residenti di Kiev a rimanere nei rifugi.

Nel distretto di Pechersk, ha reso noto inoltre il capo dell'Amministrazione Militare di Kiev Tymur Tkachenko, un incendio è scoppiato in un edificio di 17 piani nella capitale a seguito di un attacco di droni nemici. "Diversi appartamenti sono stati danneggiati. Le persone sono state evacuate".

Il ministro dell'energia ucraino, Svitlana Grynchuk, ha affermato che le forze russe stanno "infliggendo un attacco massiccio" alla rete. "Gli operatori del settore energetico stanno adottando tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenze negative", ha dichiarato Grynchuk su Facebook. "Non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, gli operatori del settore energetico inizieranno a chiarire le conseguenze dell'attacco e i lavori di ripristino", ha affermato.