Vanessa, 8 coltellate, una al cuore

Vanessa Ballan è stata uccisa da otto coltellate, di cui sei profonde e due superficiali. Emerge dall'autopsia effettuata stamani dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura di Treviso, che due fendenti hanno lesionato entrambi i polmoni mentre una coltellata ha trapassato da parte a parte il cuore. Secondo quanto riferito dall'ANSA, l'assassino avrebbe addirittura girato l'asse della mano che impugnava l'arma, per essere certo che il colpo fosse letale. Inoltre, è stato accertato che prima delle coltellate la vittima fosse stata picchiata: sono state infatti riscontrate contusioni al capo e al volto, e ferite da difesa sulle mani, come già emerso dalla prima ispezione cadaverica. È stata inoltre confermata la gravidanza della donna, che era arrivata all'incirca alla dodicesima settimana di gestazione. Nei prossimi giorni sarà eseguito sul feto anche un test per accertare la paternità.