Unicef, 'colpito un nostro veicolo verso Gaza'

"Ieri un veicolo dell'Unicef che aspettava di entrare nel nord di Gaza è stato colpito da proiettili veri": lo fa sapere l'agenzia Onu per l'Infanzia in un post su X, aggiungendo che "l'episodio è già stato sollevato presso le autorità israeliane competenti". "Purtroppo, gli operatori umanitari continuano ad affrontare rischi per consegnare aiuti salvavita. Se i lavoratori addetti agli aiuti umanitari non saranno protetti, in linea con le leggi umanitarie internazionali - aggiunge il post - gli aiuti umanitari non possono raggiungere le persone in stato di necessità".