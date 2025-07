Usa, da Ue nessuna tassa sulle reti digitali

"Gli Stati Uniti e l'Unione europea intendono affrontare le barriere ingiustificate al commercio digitale. A tal proposito, l'Unione europea conferma che non adotterà né manterrà tariffe per l'uso delle reti. Inoltre, gli Stati Uniti e l'Unione europea manterranno dazi doganali pari a zero sulle trasmissioni elettroniche". E' uno dei passaggi della scheda informativa diffusa dalla Casa Bianca sull'accordo commerciale raggiunto ieri tra Usa e Ue.