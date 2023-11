UE, Lufthansa, inizio anno ok per Ita". (90 characters)"

Lufthansa si attende il via libera dall' Antitrust Ue per l'acquisizione del 41% di Ita Airways "per inizio 2024". Lo si legge nel comunicato della compagnia sui conti del terzo trimestre, chiuso con ricavi in rialzo dell'8% a 10,3 miliardi di euro, un utile netto in crescita a 1,2 miliardi sullo stesso periodo dell'anno scorso (+47%) ed un Ebit rettificato pari a 1,46 miliardi (+31%). I passeggeri trasportati sono stati 38 milioni. Per quello che riguarda i ricavi si è trattato del miglior trimestre di sempre. "Vorremmo ringraziare i nostri clienti e i dipendenti del Gruppo Lufthansa per un'estate record: con ricavi e utili più alti mai raggiunti in un'estate - compreso un utile operativo di 1,5 miliardi di euro solo nel terzo trimestre. Tutte le compagnie aeree del nostro gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo risultato con margini di profitto a due cifre," ha commentato l'amministratore delegato Carsten Spohr. "Anche se la situazione geopolitica rimane difficile, le nostre prospettive per quanto riguarda le prenotazione ci danno motivo di essere positivi, non solo per un ottimo risultato del gruppo quest'anno, ma anche per il futuro", ha sottolineato l'a.d.