UE, Amnesty sui migranti porta più sofferenza

L'accordo Ue sul Patto per la migrazione e l'asilo "farà arretrare la legislazione europea in materia di asilo di decenni" e porterà a "una maggiore sofferenza umana", secondo quanto affermato da Amnesty International in una nota. Secondo Eve Geddie, direttrice dell'Ufficio istituzioni europee di Amnesty International, il Patto "non sostiene concretamente gli Stati in cui le persone arrivano per la prima volta in Europa, come l'Italia, la Spagna o la Grecia. Invece di dare priorità alla solidarietà attraverso i ricollocamenti", ha spiegato, "gli Stati potranno semplicemente pagare per rafforzare le frontiere esterne, o finanziare Paesi al di fuori dell'Ue".