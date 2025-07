Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria

L'esercito di occupazione israeliano ha abbordato con la forza la nave Handala, impegnata in una missione civile e umanitaria verso la Striscia di Gaza. Si tratta di un'azione illegale e violenta, compiuta in acque internazionali o comunque non soggette alla giurisdizione israeliana, che configura un grave atto di pirateria navale e violazione del diritto internazionale." E' questo il commento ufficiale della Freedom Flottilla dopo l'abbordaggio della nave partita dall'Italia con a bordo 21 attivisti internazionali da parte dell'Idf.

"A bordo di Handala si trovavano attivisti per i diritti umani, operatori umanitari, parlamentari e giornalisti provenienti da diversi Paesi del mondo - prosegue la nota -. Le autorità israeliane li stanno detenendo illegalmente, in violazione della loro libertà personale e delle Convenzioni internazionali. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), nessuna forza militare ha il diritto di assalire un'imbarcazione civile in acque internazionali senza giustificazione legale, tanto più se essa è impegnata in una missione umanitaria"

La barca Handala, 37/a missione in 18 anni della Freedom Flotilla, si è avvicinata alle acque di Gaza ed è stata intercettata verso le 22.45. Le immagini in diretta hanno mostrato i soldati salire a bordo, che hanno iniziato a identificare i presenti.