Summit a Londra: Turchia partecipa alla riunione sulla difesa europea e sicurezza Ucraina

Ci sarà anche la Turchia fra i partecipanti alla riunione sulla difesa comune europea e sulla sicurezza dell'Ucraina convocata a Londra per domenica dal premier britannico Keir Starmer, come preannunciato nei giorni scorsi. Lo precisa Downing Street rendendo nota oggi la lista completa degli invitati e il programma, mentre Starmer è in viaggio di rientro a Londra dopo l'incontro di ieri a Washington con Donald Trump.

Il summit londinese, riferisce Downing Street, includerà leader di alcuni Paesi dell'Ue ed extra Ue, oltre ai vertici dell'Unione e della Nato. Ma sarà allargato - rispetto al formato di quello ospitato a Parigi nei giorni scorsi da Emmanuel Macron, che aveva visto presenti i leader di Francia, Regno Unito, Italia (Giorgia Meloni), Germania (Olaf Scholz), Polonia (Donald Tusk), Spagna (Pedro Sanchez), Olanda (Dick Schoof) e Danimarca (Mette Frederiksen) - con l'aggiunta della partecipazione (già annunciata) del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a sua volta reduce da Washington, nonché di quella finora inattesa dei capi di governo di Norvegia, Svezia e Finlandia, Repubblica Ceca, Romania. E soprattutto della Turchia, novità più significativa delle ultime ore.

Il meeting, in programma nel pomeriggio di domenica, sarà preceduto in mattinata da alcuni bilaterali di Starmer già confermati da Number 10: in particolare con Giorgia Meloni e con lo stesso Zelensky. Il primo ministro britannico avrà inoltre, prima del vertice con gli ospiti in presenza, una videochiamata a distanza con i leader baltici di Estonia, Lettonia e Lituania.