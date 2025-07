Borsa: Milano tiene con Iveco e Prysmian, tonfo Amplifon

Piazza Affari si muove attorno alla parità in una giornata ricca di avvenimenti mentre gli investitori attendono chiarimenti sull'accordo tra Usa e Ue sui dazi, oggetto ancora di molti punti interrogativi. Il Ftse Mib avanza dello 0,1% sostenuto da Iveco (+1,9%), per cui si avvicina l'ora della vendita, Prysmian (+1,6%), Saipem (+1,1%) e Campari (+1%). Bene le banche con Bper (+1%) e Sondrio (+1,1%), seguite da Banco Bpm (+0,9%), con l'ad Giuseppe Castagna che torna a parlare di aggregazioni. In controtendenza Amplifon, con il titolo che sprofonda (-25%) dopo i risultati deludenti del trimestre e il taglio della guidance, seguito da Recordati (-3,3%), Ferrari (-0,9%) e Stellantis (-0,8%), ancora debole dopo aver stimato in 1,5 miliardi l'impatto dei dazi.