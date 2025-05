Studenti stranieri di Harvard temono le cerimonie di laurea per timori di immigrazione

Alcuni studenti stranieri di Harvard hanno espresso paura di partecipare alle cerimonie di laurea di questa settimana: lo ha detto la direttrice dei servizi per l'immigrazione dell'ateneo Maureen Martin in una nuova deposizione presentata in tribunale. Alcuni studenti statunitensi stanno a loro volta rivalutando l'idea di iscriversi all'università questo autunno a causa delle azioni dell'amministrazione Trump, ha affermato Martin in una dichiarazione giurata in vista dell'udienza oggi in un tribunale federale di Boston. Secondo la direttrice dei servizi per l'immigrazione dell'ateneo Maureen Martin, docenti e amministrazione sono stati sommersi di richieste da parte di studenti preoccupati: "Alcuni hanno paura di partecipare alle proprie cerimonie di laurea questa settimana per timore che vengano intraprese azioni legate all'immigrazione nei loro confronti. Altri hanno annullato viaggi internazionali imminenti, sia per motivi di ricerca accademica sia per vedere le loro famiglie, per il timore di non poter essere riammessi negli Stati Uniti".