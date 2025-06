La Polizia di Stato ha effettuato un fermo per l'omicidio di N.M., il giovane di 18 anni accoltellato con due fendenti allo stomaco sulla spiaggia di un lido di Varcaturo (Napoli) al culmine di una lite per futili motivi: si tratta di un giovane maggiorenne di cui non è stata resa nota l'età. E' lui l'indiziato principale per la morte del 18enne. Sul posto stanno operando gli uomini del commissariato di Castel Volturno.