Referendum a Roma: seggio inaccessibile per anziani e disabili in Via dei Genovesi

Seggio 'off limits' per anziani e disabili quello di Via dei Genovesi a Roma. Le urne per il referendum sono allestite, infatti, al primo piano della scuola, ma per accedervi non ci sono né ascensori, né montacarichi. Così 9 anziani restano seduti in attesa di poter votare nell'ingresso dell'edificio dalle 8.30 circa fino alle 11, quando la giornalista Enrica Agostini non si accorge della situazione e riesce a far arrivare una troupe del Tg3 per immortalare la situazione. E sbloccare l'impasse.

"Quando ho visto tutti questi anziani all'ingresso del seggio con la scheda elettorale in mano che protestavano perché non riuscivano a votare - racconta Enrica Agostini - mi sono avvicinata e gli ho chiesto cosa stesse succedendo. E mi hanno risposto che in realtà loro avrebbero dovuto votare in un altro seggio, ma quando sono arrivati lì, si sono sentiti dire che avrebbero dovuto votare, invece, a Via dei Genovesi. Un seggio che è a circa 800 metri di distanza".

"Loro però - racconta ancora la cronista - non si sono persi d'animo e sono arrivati qui camminando con evidente difficoltà. Qui però, essendo il seggio al primo piano e non potendo contare su ascensori o montacarichi per salire, si sono sentiti dire dal personale addetto che non sapevano cosa farci e che se non riuscivano a salire potevano anche non votare. Da qui le proteste".

"Allora - aggiunge - ho chiamato dei colleghi del Tg3 per fargli documentare la situazione e solo quando hanno visto arrivare le telecamere si sono decisi ad allestire un seggio volante al piano terra che ora funziona anche per gli altri disabili ed anziani che stanno arrivando a votare".

"Spero non si stiano ripetendo episodi analoghi in altri seggi", commenta uno degli anziani che testardamente ha insistito per esprimere il proprio voto per i 5 referendum.