Stoltenberg, prepariamoci a una guerra lunga in Ucraina

In un'intervista pubblicata oggi, il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha avvertito che bisogna "prepararsi per una lunga guerra in Ucraina". "La maggior parte delle guerre durano più a lungo di quanto previsto quando iniziano" - ha affermato Stoltenberg al media tedesco Funke - "dobbiamo quindi prepararci per una lunga guerra in Ucraina". "Vogliamo tutti una pace rapida" - ha continuato il Segretario Generale della NATO - "ma allo stesso tempo dobbiamo riconoscere questo: se il Presidente Volodymyr Zelensky e gli ucraini smetteranno di combattere, il loro Paese non esisterà più; se il Presidente Vladimir Putin e la Russia depongono le armi, avremo la pace". Per quanto riguarda il desiderio di Kiev di aderire alla NATO, Stoltenberg ha assicurato: "Non c'è dubbio che prima o poi l'Ucraina entrerà" nell'Alleanza Atlantica. "Quando questa guerra finirà avremo bisogno di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, altrimenti la storia potrebbe ripetersi" ha avvertito il Segretario Generale della NATO.