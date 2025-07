Romeo, Lega sempre pronta a sfiducia a Von der Leyen

"Uno dei primi atti che l'opposizione dovrebbe fare è presentare una bella mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen e mandarla a casa, visto che si è arresa agli Usa. Quindi per coerenza questo dovrebbe essere è il primo atto politico che dovreste fare. Noi come Lega, non l'abbiamo mai votata e mai la voteremo e se ci sarà una mozione di sfiducia, noi la voteremo da qualsiasi parte provenga". L'ha detto il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo rivolgendosi alle opposizioni al Senato che hanno criticando l'accordo Usa-Ue sui dazi statunitensi e hanno chiesto che la premier Meloni riferisca su questo in Aula.

Anziché fare "polemiche strumentali", per Romeo, "sarebbe più interessante e logico concentrarsi su quello che può fare il governo e soprattutto l'Europa e per sostenere quei comparti che subiranno le maggiori perdite rispetto ai dazi che gli Usa hanno messo", escludendo di applicare controdazi, visto che "nessun paese al mondo l'ha fatto".