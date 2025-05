Stati Uniti e Ucraina firmano accordo per il Fondo di Investimento per la Ricostruzione

Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato un accordo per istituire il Fondo di Investimento per la Ricostruzione Stati Uniti-Ucraina. Lo ha annunciato il Tesoro americano. "Riconoscendo il significativo sostegno finanziario e materiale fornito dal popolo statunitense alla difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa su vasta scala - si legge in una nota - questa partnership economica consente ai nostri due Paesi di collaborare e investire insieme per garantire che le nostre risorse, competenze e capacità reciproche possano accelerare la ripresa economica dell'Ucraina".

"Sotto la guida del presidente Donald Trump, il Dipartimento del Tesoro e la U.S. International Development Finance Corporation (Dfc) collaboreranno con il Governo ucraino per finalizzare la governance del programma e promuovere questa importante partnership", prosegue. "Questo accordo - spiega il segretario al Tesoro Steve Bessent - segnala chiaramente alla Russia che l'amministrazione Trump è impegnata in un processo di pace incentrato su un'Ucraina libera, sovrana e prospera a lungo termine.

Il presidente Trump ha concepito questa partnership tra il popolo americano e quello ucraino per dimostrare l'impegno di entrambe le parti a favore di una pace e di una prosperità durature in Ucraina. E, per essere chiari, a nessuno Stato o persona che abbia finanziato o fornito la macchina bellica russa sarà consentito di beneficiare della ricostruzione dell'Ucraina". "Sia gli Stati Uniti che il governo ucraino non vedono l'ora di rendere operativa rapidamente questa storica partnership economica per il popolo ucraino e quello americano", conclude la nota del Tesoro Usa.