Trump bara a golf in Scozia, il video virale sui social media

Social media impazziti dopo la diffusione di un video, diventato subito virale, in cui Donald Trump è stato beccato mentre bara a golf. Nel filmato si vede, infatti, il presidente a bordo del cart che si avvicina alla postazione e contemporaneamente un caddy che gli passa davanti e lascia cadere una pallina dietro di sé. Molti critici del tycoon hanno approfittato per additare il video come la prova della "disonestà" di The Donald, mentre i suoi supporter hanno elogiato lo stile impeccabile del suo swing.

Tra gli attacchi, quello del giornalista sportivo Rick Reilly, il cui libro del 2019 "Commander in Cheat: How Golf Explains Trump" è un'accusa al gioco del presidente americano. "Personalmente sono molto deluso da lui", ha scritto Reilly su X, i suoi caddy gli rilanciano palle da due metri. Altrimenti come potrebbe un ciccione di 79 anni vincere campionati?".