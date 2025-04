Sparatoria con i Carabinieri nel Salernitano: un ferito grave, fermati due sospetti

Un uomo è rimasto ferito gravemente in una sparatoria con i Carabinieri nel Salernitano: insieme con altri due, di nazionalità straniera secondo quanto hanno riferito i militari, viaggiava su un veicolo risultato rubato. I tre non si sono fermati al posto di blocco dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina in prossimità dello svincolo autostradale di Atena Lucana della A2 del Mediterraneo, tentando la fuga, e cercando persino di investire uno dei militari presenti sul posto.

Durante il conflitto a fuoco che ne è seguito, uno dei tre è rimasto ferito ed è ora ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Polla. Gli altri due soggetti sono stati fermati. I Carabinieri sospettano che i tre possano far parte di una banda di ladri specializzata in furti di appartamento.