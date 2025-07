Treno deraglia in Germania, almeno 4 morti

Almeno quattro persone sono rimaste uccise e oltre 30 ferite in un incidente ferroviario nel Land sud-occidentale del Baden-Wuerttemberg: un treno partito da Villingen-Schwenningen che stava dirigendosi verso Ulm, verso le 18.10 è deragliato su un tratto a binario unico nei pressi di Zwiefaltendorf, probabilmente causato da un'improvvisa frana, dovuto probabilmente al forte temporale che ha investito la zona poco prima. A bordo, secondo i primi accertamenti della polizia federale, c'erano circa 100 passeggeri. Dalle immagini del quotidiano Bild in effetti si nota come abbia ceduto un pendio a lato dei binari, anche se al momento non ci sono conferme da parte delle autorità. Almeno due i vagoni usciti dai binari e rovesciatisi su un lato. La linea è stata chiusa.