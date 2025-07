CK Hutchison, primario investitore cinese per porti Panama

CK Hutchison ha annunciato di valutare l'invito a un "importante investitore strategico cinese" a unirsi al consorzio a guida Usa che sta negoziando la vendita delle sue attività portuali globali al di fuori della Cina, comprese quelle del Canale di Panama. La conglomerata di Hong Kong, in un file di Borsa, ha riferito che "è ancora in trattative con il consorzio al fine di invitare un importante investitore strategico cinese a unirsi in una posizione significativa". Secondo Il Wsj, Cosco, il colosso mandarino della navigazione, si sta preparando ad entrare nel consorzio richiedendo diritti di veto o poteri equivalenti.