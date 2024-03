Semplificazioni, più veloci interventi su immobili vincolati

Si semplifica la possibilità di fare interventi su immobili vincolati: lo si legge nel disegno di legge semplificazioni che dovrebbe andare lunedì in Consiglio dei ministri. Nel testo unico in materia di edilizia a proposito dei vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali si aggiunge che "nei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, qualora sia stata preventivamente acquisita specifica autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato relativamente al medesimo intervento da parte dell'autorità preposta alla cura di tali interessi, il silenzio-assenso, al ricorrere delle condizioni previste dal presente comma, si intende comunque formato."