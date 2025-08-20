Arrivato a Militello feretro di Pippo Baudo

Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

Resistenza difficile
20 ago 2025
Centinaia di persone dietro le transenne lo hanno applaudito

Il carro funebre Maserati col feretro di Pippo Baudo è arrivato a Militello in Val di Catania accolto da centinaia di persone assiepate dietro le transenne. Il mezzo si è fermato davanti la chiesa di Santa Maria della Stella dove sarà sistemato per l'apertura della camera ardente domattina. All'arrivo c'è stato un lungo applauso dei presenti. Nel pomeriggio si svolgeranno i funerali dell'autore televisivo cui parteciperanno tra gli altri il presidente del Senato Ignazio la Russa, il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, in rappresentanza del governo, e il governatore Renato Schifani.

