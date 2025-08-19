Lunedì 18 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
19 ago 2025
Trump cancella le vacanze d'agosto per i colloqui Russia-Ucraina

Leavitt: 'Ha una missione, vuole fare le cose in fretta'

Il soggiorno di Donald Trump nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, è stato cancellato per via dei colloqui tra Russia e Ucraina. "Di solito questo è il periodo in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. "Si è discusso di farlo lavorare da Bedminster per un paio di settimane, ma ha deciso di non farlo. Ha una missione, vuole che le cose si muovano in fretta e battere il ferro finché è caldo", ha aggiunto Leavitt.

