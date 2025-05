Scomparsa a Prato: indagini per sequestro di persona di Denisa Maria Adasi

La procura di Prato indaga per sequestro di persona per la scomparsa della donna di 30 anni, Denisa Maria Adasi, di origine romena, che abita a Roma e di cui non si hanno notizie dal 16 maggio scorso, giorno in cui risulta aver raggiunto Prato. Lo rende noto la procura di Prato in una nota spiegando che "alcune risultanze investigative al vaglio della procura depongono per ritenere che" la donna "temesse per la propria incolumità. Le indagini sono in corso per comprendere le ragioni della scomparsa e ricostruire la rete di relazioni, onde verificare la fondatezza dell'ipotesi delittuosa e il movente del reato per cui si procede".